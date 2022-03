Sacal pubblica, Tripodi (Fi): “Missione compiuta”

Maria Tripodi

"Sulla gestione della Sacal il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha portato a compimento una missione carica di significato e forza espansiva". Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia Maria Tripodi, in merito al ritorno pubbico della Sacal.



"Il fatto che la società aeroportuale - da cui dipende il futuro dei tre scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone - ritorni sotto il pieno controllo pubblico consentirà alla Calabria di programmare investimenti e strategie di crescita, penso per esempio alla fruibilità dei 25 milioni di euro frutto dell’emendamento Cannizzaro per il Tito Minniti" afferma la deputata forzista. "Oltre a di finalizzare capitali e nuovi accordi nella gestione del traffico aereo. Ancora una volta il presidente della Regione testimonia e dà dimostrazione alla sua terra di capacità amministrative e politiche inedite: il miglior viatico per affrontare le sfide del domani".