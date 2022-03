Melito, incidente lungo la Statale 106: due feriti

Ennesimo incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 106: nella serata di ieri due auto si sono scontrate presso Melito Porto Salvo, nella provincia reggina.

Il forte impatto ha fatto finire i mezzi fuori strada ma fortunatamente i due conducenti - uniche persone rimaste coinvolte nel sinistro - non hanno riportato ferite gravi.

Immediatamente sul posto i sanitari del 118 assieme alle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre gli agenti hanno messo in sicurezza la strada e raccolto gli elementi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

L'incidente è avvenuto nel punto esatto dove in passato si era verificato un altro incidente, nel quale perse la vita una persona.