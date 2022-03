Maltrattamenti e lesioni all’ex moglie: un arresto a Reggio Calabria

La questura di Reggio Calabria

Un quarantenne di Reggio Calabria è stato tratto in arresto nella giornata di ieri da personale della Squadra Mobile della Questura, al termine di un'indagine disposta dalla locale Procura. A far scattare le manette è stata la denuncia dell'ex-moglie del soggett, che sarebbe stata aggredita riportando una prognosi di 20 giorni.

L'uomo aveva già due precedenti specifici: scontò una condanna per atti persecutori commessi a danno dell'ex compagna con la quale aveva una relazione sentimentale in Lombardia, e sempre per atti persecutori era stato sottoposto alla misura cautelare di divieto di avvicinamento ad un'altra donna, questa volta in Lazio.

In Calabria la situazione non è migliorata. Secondo quanto denunciato dall'ex-moglie, questo non avrebbe mai accettato la fine della loro relazione, inscenando comportamenti violenti sia contro di lei che contro i familiari e persino la figlia minorenne. L'ultimo episodio sarebbe dunque sfociato in una vera e propria aggressione, con delle rilevanti lesioni al volto riportate dalla vittima.

Per tali motivi, il Gip del Tribunale di Reggio Calabria ha deciso di traserire C. B. in carcere, con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali.