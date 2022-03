Covid, aumento stabile dei contagi: 1.819 nuovi casi e 7 decessi

Aumentano stabilmente i contagi in Calabria: dopo l'exploit di inizio settimana ed il conseguente abbassamento, ecco che oggi il numero di casi è in linea rispetto al bollettino precedente. Sono infatti 1.819 i nuovi casi confermati, a fronte di 2.019 guariti. Ancora elevato il numero dei decessi, con 7 vittime, mentre resta grossomodo stabile il numero dei ricoveri, dove si segnala solo un nuovo ingresso in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la diffusione, il maggior numero di casi si registra in provincia di Cosenza (+642), seguita da Reggio Calabria (+614), Vibo Valentia (+208), Crotone (+193) e Catanzaro (+155), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+7). Processati 2 milioni e 326.126 tamponi (+10.463) da inizio pandemia, con un tasso di positività che continua a salire al 17,39%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 48.974 (+642), mentre i casi attivi sono 13.694. Di questi, 13.598 sono in isolamento, 91 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 34.377 guariti e 903 deceduti.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 93.598 (+614), mentre i casi attivi sono 12.041. Di questi: 11.943 in isolamento, 91 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 80.922 i guariti e 635 i decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 26.794 (+208) mentre gli attivi sono 12.715. Di questi: 12.704 si trovano in isolamento, 11 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 13.926 i guariti e 153 i deceduti

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 22.684 (+193) mentre gli attivi sono 3.260, di cui 3.231 in isolamento domiciliare e 29 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 19.240 i guariti e 184 i deceduti

Nel catanzarese infine i contagi accertati finora sono 29.110 (+155), mentre i casi attivi sono 4.118. Di questi, 4.062 in isolamento, 50 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 24.762 i guariti e 230 i decessi.