L’Italia del Meridione rinnova i vertici della Direzione federale

Si prepara al congresso l’Italia del meridione che ha rinnovato i vertici della direzione federale. È stata dunque ratificata la nomina del consiglio federale di Vincenzo Castellano, già segretario federale IdM Giovani, a nuovo segretario federale. Nicodemo Filippelli è stato nominato presidente onorario della direzione federale.

La campagna di tesseramento, aperta lo scorso 1 marzo, sarà attiva fino al 30 aprile, mentre il congresso si terrà a giugno.

Il prossimo passaggio sarà la convocazione dei Congressi, approssimativamente nel mese di giugno, dove le parole d’ordine saranno: partecipazione, politica come ragion d’esser della condivisione che guarda al bene comune, accoglienza e socialità come principio, militanza che diventa credo, competenza che è senso civico e valore delle istituzioni. Territorialità come vocazione e movente di un disegno programmatico che vede il sud porsi come traino dell'intero Paese