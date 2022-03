A Lamezia Terme la “Marcia della pace”

Marcia della pace a Lamezia Terme dove, domani sabato 5 marzo alle 9.30, gli alunni del “Perri-Pitagora” si ritroveranno lungo Corso Giovanni Nicotera a Lamezia Terme per un corteo per la pace.

Sarà un momento di riflessione sulle atrocità e sulle violenze che stanno succedendo in Ucraina. Gli studenti hanno sentito l’esigenza di esprimere la propria solidarietà verso il popolo ucraino, ritrovandosi insieme nella speranza che la loro iniziativa sia una scintilla di luce, un sincero e sentito augurio di pace.

Durante il sit-in alunni della scuola primaria e della secondaria canteranno sulle note dei più famosi brani musicali composti per inneggiare alla Pace e leggeranno alcune poesie di Bertolt Brecht, Gianni Rodari, Morena Focante, Nazim Hichmet, Taras Hrhorovyc Sevcenko, Madre Teresa, Lie Tien Min, voci di uomini e donne che da ogni parte del mondo e in ogni tempo si sono levate per dire “No alla Guerra”.