Giornata della pace a Isola Capo Rizzuto. L’evento, che si terrà in località Cepa alle 14 di domani, sabato 5 marzo, è stato promosso dall’associazione Isola che non c’è, insieme all’equipe del progetto Essere Vincenti, in collaborazione con l’Amministrazione del Comune.

La manifestazione, cui hanno aderito: Insieme per Te, Judo Calabro, Japyx, Progetto Sorriso, Terre Joniche, Centro accoglienza per minori non accompagnati Misna di Capo Rizzuto, è stata organizzata in segno di solidarietà con il popolo ucraino.