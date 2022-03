Ocm vino: un milione e mezzo di euro per le aziende del settore

Ammontano a un milione e mezzo di euro i fondi della misura Investimenti dell’Ocm vino, relativa alla campagna 2021/2022. È adesso disponibile sul sito della Regione Calabria la graduatoria provvisoria, alla quale sono state ammesse 43 domande.

Dei fondi destinati, 885.204 euro costituiscono la quota assegnata alla Regione Calabria dal Mipaaf, in relazione alla ripartizione dei fondi del Pns, il Programma nazionale di sostegno, mentre il resto è frutto di economie su altre misure Ocm.

La pubblicazione del decreto e della graduatoria provvisoria relativi agli investimenti Ocm vino arriva a meno di un mese dalla pubblicazione della graduatoria definitiva delle domande di sostegno a valere sulla misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, relativa alla campagna 2021/2022 dell’Ocm vino, per la quale erano invece risultate ammissibili e finanziabili 48 domande, con risorse complessive pari a 1.191.415,78 euro.

I nuovi fondi sono destinati ai produttori e trasformatori di vino ed il contributo erogabile disposto può arrivare fino al 50% della spesa sostenuta, per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

“Con questa misura - afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo - promuoviamo modernità, competitività e qualità nel comparto vitivinicolo regionale, sostenendo in particolar modo l’innovazione tecnologica e la sostenibilità economica ed ambientale delle aziende calabresi, al fine di valorizzare maggiormente le produzioni di qualità ed aumentare il loro appeal sui mercati”.