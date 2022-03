Paola. Tra casa e capannone i cani scovano 12 chili di marijuana. Arrestato 32enne

Erano suddivisi in panetti da mezzo chilo i 12 chili di marijuana trovati dagli agenti di Paola con il supporto dell’unità cinofila di Vibo Valentia. Il ritrovamento è stato fatto in un capannone a Paola in un terreno ubicato nel comune di Paola.

L’operazione è scattata dopo che gli agenti, nel corso di una perquisizione a casa di un pregiudicato di 32 anni, hanno trovato 50 grammi di marijuana. Hanno quindi deciso di controllare anche lo stabile adiacente alla casa.

Il fiuto dei cani ha permesso agli agenti di trovare i 12 chili di droga, pronti per essere immessi sul mercato, in diverse parti del capannone.

Il proprietario dell’abitazione e del terreno è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.