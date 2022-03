Tamponamento tra mezzi pesanti sull’A2 a Cosenza: un ferito. Traffico rallentato

Tamponamento tra due mezzi pesanti a Cosenza. Per cause in corso di accertamento un autocarro ed un autoarticolato si sono scontrati tra svincoli di Cosenza Sud e Cosenza Nord sull’autostrada A2 del Mediterraneo.

A seguito dell’impatto uno dei due guidatori è rimasto ferito. L’uomo, estratto dai vigili del fuoco di Rende, è stato consegnato ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure.

Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso, e personale Anas che sta gestendo la viabilità. Al momento il traffico è rallentato.

(ultimo aggiornamento 19:59)