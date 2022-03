Occhiuto: “Calabria seconda Regione Sud per fondi Cipes, 258 euro per abitante

La Calabria, paragonata agli altri grandi territori del Sud che hanno usufruito dei fondi Cipes, è la seconda Regione per risorse stanziate in relazione ai suoi abitanti.

Lo afferma soddisfatto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, spiegando come la Calabria abbia avuto 258 euro per residente, pari a un complessivo di 465 milioni di euro; seconda quindi alla Campania che ne ha ricevuti 298 di euro (in totale 1,7 miliardi di euro).

A seguire le altre regioni: la Puglia con 252 euri (985 milioni di euro), e la Sicilia, 244 (1,2 miliardi di euro).

L’esecutivo, nel distribuire queste risorse, si è concentrato quasi esclusivamente sul criterio demografico con un territorio calabrese che conta, come noto, poco più di 1 milione e 800 mila abitanti.

“Abbiamo, quindi, deciso di non dispendere in mille rivoli questi finanziamenti e di concentrare la spesa su pochi e precisi interventi: la Strada Statale 106, nella tratta Catanzaro-Crotone (220 milioni di euro), la strada di collegamento San Luca (65 milioni di euro), e l’elettrificazione della linea ferroviaria jonica calabrese (180 milioni di euro)”, ha chiosato Occhiuto.