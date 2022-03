Crotone. Discoteca abusiva con 23 lavoratori in nero. Scattano chiusura e multe

Chiusura di cinque giorni per una discoteca in via Capocolonna a Crotone. Gli agenti del Pasi della Questura pitagorica hanno controllato una struttura in cui si stava svolgendo una serata danzante in occasione del Carnevale.

A seguito della verifica i poliziotti hanno così comminato sanzioni da 18mila euro nei confronti del titolare e organizzatore dell’evento, perché sprovvisto di autorizzazioni, mentre il locale è risultato carente di informazioni obbligatorie per l’utenza.

Visto che all’evento c’erano più clienti rispetto alla capienza del locale e che lo stesso è risultato sprovvisto delle verifiche necessarie per la sicurezza dell’edificio e dell’utenza presente, l’organizzatore è stato segnalato per il reato di apertura abusiva di pubblici spettacoli o trattenimenti.

All’interno degli spazi utilizzati per l’evento gli agenti hanno inoltre scoperto 23 dipendenti in “nero”, per cui è stata inoltrata apposita segnalazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.