Ispezione alle celle dell’ospedale di Crotone, il garante Ferraro rileva criticità

Federico Ferraro, il garante dei detenuti di Crotone Federico Ferraro, con il personale della Polizia penitenziaria, ha fatto un sopralluogo camere di sicurezza per il ricovero dei detenuti, situate presso l’ospedale civile San Giovanni di Dio.

Il garante ha segnalato le scarse condizioni igienico-sanitarie delle celle. Tra le criticità rilevate ci sono la copertura delle canaline contenenti i cavi elettrici, e la pavimentazione, che è apparsa parzialmente compromessa nell’area dei wc.

La struttura, che si trova nel seminterrato della struttura, non sarebbe idonea alla destinazione e per questo Ferraro ha messo in evidenza la necessità di trovare locali più idonei. Ha quindi inoltrato le segnalazioni alle autorità territorialmente competenti in ambito sanitario ed istituzionale.

Nei giorni scorsi Ferraro ha inoltre incontrato il Questore di Crotone, Marco Giambra, il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone, Luigi Smurra.

Il garante comunale ha riscontrato, come di consueto, una grande attenzione e sensibilità nei confronti delle tematiche carcerarie da parte delle locali istituzioni, in particolare per quanto concerne la già nota tematica delle carenze di idonee camere di sicurezza che siano a norma presso i presidi di Polizia, al fine di consentire la permanenza dei soggetti temporaneamente sottoposti a provvedimenti di restrizione della libertà personale.

Importante è stato l’incontro Ferrari, con il quale Ferraro ha condiviso le esigenze del mondo carcere, anche alla luce della necessità di avviare adeguate modalità di collegamento tra istituto di pena e l’hinterland cittadino, come servizio per familiari e dunque rivolto ad una porzione rilevante della popolazione locale.