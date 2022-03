Covid in Calabria, in 24 ore quattro morti e 1.805 nuovi casi

Quattro decessi (tre nel Reggino e uno nel Catanzarese) e 1.805 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Un leggero aumento dunque rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 1.566 (LEGGI).

Il maggior numero di casi si registra, ancora una volta, nella provincia di Reggio Calabria dove nelle ultime 24 ore si sono ammalate 692 persone, seguono Cosenza (+589), Vibo Valentia (+219), Crotone (+161), Catanzaro (+141). Dati emersi dai 10.698 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 221.177, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 2.110. I guariti di oggi sono 1.695, per un totale di 172.797. Mentre gli attuali positivi sono in tutto 46.270 (+106).

Cinque dimissioni in reparto e numero di posti letto stabile in terapia intensiva. Al momento nei reparti ordinari sono ricoverati 272 pazienti (-5, 6 dimissioni nel Catanzarese, tre nel Cosentino e un paziente del setting fuori regione; sono invece tre i nuovi ricoveri a Crotone e due nel Vibonese). In terapia intensiva si trovano invece 17 persone. In isolamento domiciliare sono in 45.981 (+111).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 692, per un totale di 92.984. Attualmente i casi attivi sono 12.580, di cui 90 in reparto; 8 in terapia intensiva; 12.482 in isolamento domiciliare (-186). I casi chiusi sono 80.404, di cui 79.770 guariti (+875); 634 decessi (+3).

Nel Cosentino dove da inizio pandemia si sono ammalati in 48.332, oggi in 589. Attualmente i casi attivi sono 13.339, di cui 93 in reparto (-3); 4 in terapia intensiva; 13.242 in isolamento domiciliare (+410). I casi chiusi sono 34.993, di cui 34.095 guariti (+182); 898 decessi. Due nuovi casi del setting fuori regione.

Nel Catanzarese si contano 141 nuovi casi, mentre il computo totale è: 28.955. Attualmente i casi attivi sono 4.192, di cui 48 in reparto (-6); 5 in terapia intensiva; 4.139 in isolamento domiciliare (-180). I casi chiusi sono 24.763, di cui 24.534 guariti (+326); 229 decessi (+1). Un caso è del setting fuori regione.

Nel Crotonese da febbraio le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 22.491, oggi invece 161. Attualmente i casi attivi sono 3.184, di cui 30 in reparto (+3); 0 in terapia intensiva; 3.154 in isolamento domiciliare (-55). I casi chiusi sono 19.307, di cui 19.123 guariti (+213); 184 decessi.

Nel Vibonese il bollettino di oggi registra 219 nuovi positivi, su un totale di 26.586. Attualmente i casi attivi sono 12.745, di cui 11 in reparto (+2); 0 in terapia intensiva; 12.734 in isolamento domiciliare (+119). I casi chiusi sono 13.841, di cui 13.688 guariti (+98); 153 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi i nuovi positivi sono 3 su un totale di 1.829. Gli attuali positivi sono 230 (+2), di cui 0 in reparto (-1); 0 in terapia intensiva; 230 in isolamento domiciliare (+3). I guariti sono 1.587 (+1); i decessi 12.