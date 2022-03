Vaccini anti-Covid, Gimbe: in Calabria il 35,3% dei bambini ha completato il ciclo, superata media nazionale

La Calabria supera la media nazione per vaccini anti-Covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Un dato che emerge dal monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe secondo cui il 35,3% dei bambini ha completato il ciclo vaccinale, superando così il 31% della media nazionale.

Nella nostra regione, inoltre, un ulteriore 8,5% di bambini ha fatto solo la prima dose e anche in questo caso si supera la media nazionale del 5,9%.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, riferisce ancora Gimbe, è il 79,7% (la media nazionale é l'83,4%), a cui aggiungere un ulteriore 2,5% (in tutto il Paese è il 2,1%) che ha fatto soltanto la prima dose. Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è l'82,1% (media nazionale l'83,9%).

Sempre secondo i dati Gimbe, in Calabria si è registrato però un aumento di casi attualmente positivi nella settimana tra il 23 febbraio ed il primo marzo. In particolare, i positivi registrati sono stati 2.474 per ogni 100 mila abitanti, mentre si è evidenziata una diminuzione del 2,5% dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Sopra soglia di saturazione, con il 25,4%, i posti letto in area medica, mentre risultano sotto soglia, con l'8,4%, i posti letto occupati nelle terapie intensive.