Oppone resistenza ad un controllo per non farsi beccare con la droga: arrestato

Detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati che lo scorso fine settimana hanno fatto in manette un commerciante di Catanzaro Lido, C.S..

L’umo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare dagli agenti Commissariato del posto, con l’ausilio di Unità cinofila della Questura di Vibo Valentia, e sorpreso con 0,67 grammi marijuana, custodita all’interno di un posacenere.

Il controllo è poi proseguito all’interno dell’attività commerciale gestita da C.S., dove, all’interno di un ripostiglio, sono state rinvenuti ulteriori 57grammi sostanze stupefacenti, tea cui hashish e marijuana, e un bilancino di precisione.

Il C.S. è stato tratto in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Inoltre, per la resistenza opposta nel corso dei controlli e alcune frasi proferite, l’uomo è stato anche deferito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.