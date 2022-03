Vicende Abramo e Tim, Occhiuto incontra Giorgetti: “Governo lavora per soluzione”

Giancarlo Giorgetti e Roberto Occhiuto

“Come avevo annunciato la scorsa settimana ai sindacati, ho portato all’attenzione del governo nazionale la vertenza che coinvolge i lavoratori della Abramo Customer Care.” A renderlo noto è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che questa mattina ha incontrato a Roma, presso la sede del Mise, il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

“Ho chiesto al ministro di farsi parte attiva presso gli amministratori della società, - aggiunge Occhiuto - affinché queste problematiche vengano trattate in modo approfondito al tavolo di crisi già istituito presso il Ministero, e - allo stesso tempo - di sondare aziende che potrebbero essere disponibili ad acquisire la commessa. Il governo, mi ha assicurato il ministro per lo Sviluppo economico, sta lavorando per trovare una soluzione, - prosegue - avvierà ulteriori canali di confronto nelle prossime settimane, e terrà informata la presidenza della Regione Calabria in merito ai risultati delle trattative in atto”.

Nel corso dell’incontro, Occhiuto ha affrontato con Giorgetti anche la delicata questione di Tim. “Ho rappresentato la mia preoccupazione – ha aggiunto in merito - per le possibili ricadute occupazionali sul nostro territorio derivanti dal piano industriale che Tim sta discutendo con il governo nazionale. Anche questo importante tema andrà attenzionato in modo estremamente scrupoloso”.

Per il Governatore “occorre agire con tempestività per costruire una prospettiva che salvaguardi i livelli occupazionali e che metta al riparo da spiacevoli sorprese intere famiglie coinvolte in queste delicata vicenda”.