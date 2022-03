A San Giovanni in Fiore un “eco-fumetto” per affrontare i temi sul cambiamento climatico

"Parte venerdì 4 marzo il progetto di educazione all’ambiente preparato dal Comune con il locale Liceo artistico. Nello specifico, verrà realizzato un eco-fumetto sulla tutela della natura, il contrasto dei cambiamenti climatici e la riduzione delle fonti energetiche inquinanti". Lo rende noto, in un comunicato, la vicesindaca e assessora all’Ambiente del Comune di San Giovanni in Fiore, Daniela Astorino.

"La cultura ambientalista si alimenta a partire dalle scuole, anche attraverso la letteratura, la creatività e il coinvolgimento diretto degli studenti, dei più giovani, già molto sensibili rispetto alla salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, all’importanza delle energie rinnovabili per superare la dipendenza dalle fonti fossili, all’esigenza di proteggere il suolo e le acque dalla plastica, che crea danni enormi" prosegue l'assessora. "Una volta pronto, questo fumetto sarà distribuito e discusso ampiamente, anche per contribuire allo sviluppo di una coscienza collettiva sempre più attenta sui temi ambientali".

"Siamo felici di questo progetto, legato al messaggio dell’amministrazione comunale per l’apertura dell’anno scolastico in corso" sottolinea la sindaca Rosaria Succurro. "Allora anticipammo che con insegnanti e studenti avremmo lavorato a livello didattico sulle questioni principali dell’ambiente. Nel concreto, ma anche sul piano pedagogico e culturale, la città di San Giovanni in Fiore è dunque proattiva rispetto alle ragioni della transizione ecologica e alle puntuali richieste di tutela ambientale che si sono susseguite nel tempo: quelle dei nostri territori, del Papa, dei ragazzi dei Fridays for Future e degli attivisti, come quelle emerse durante lo svolgimento della Cop 26 dello scorso autunno".