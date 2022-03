Ispettorati del lavoro, proclamato lo sciopero

"La Uilpa di Catanzaro in perfetta linea con lo stato di agitazione proclamato su scala nazionale dalla generalità delle Sigle Sindacali Nazionali, condivide con le consorelle Fp Ggil e Cisl Fp e con quante altre sigle ne condivideranno l’iniziativa la manifestazione promossa dalla Rsu dell’Itl di Catanzaro, ritenendo non oltre apprezzabili i semplici annunci di potenziamento dei servizi ispettivi senza conseguire mai fatti concreti".

Questo il commento della segretaria generale della Uilpa catanzarese, Loredana Laria, nell'annunciare per domani uno sciopero con sit-in presso la sede dell'Ispettorato a Catanzaro.

"La crescita esponenziale di decessi nei posti di lavoro, sembra riempire la carta stampata e le enunciazioni radio-televisive, lasciando però improduttive le promesse al fine di rispondere alle esigenze di una infinita propaganda elettorale che non esclude le responsabilità di alcuno dei partiti politici dell’attuale ammucchiata governativa" prosegue la Laria. "La carenza di organici, il mancato adeguamento economico, la discriminazione nei confronti della altre Amministrazioni Pubbliche e l’assenza di riconoscimento del ruolo sociale e preventivo finalizzato all’eliminazione dei decessi che intaccano l’immagine del nostro Paese nel Mondo non sono sopportabili".

"Il Governo se ne faccia una ragione e finalmente il decisionismo di Mario Draghi ricomponga le diatribe dei Partiti e prenda in prima considerazione gli interessi degli Ispettori del Lavoro e la credibilità dell’Italia". Lo sciopero è in programma per domani, 4 marzo, presso la sede dell'ispettorato in Via Molè, dalle 10:00 alle 12:00.