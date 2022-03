Serie B. Pisa-Crotone 3-1: assist e gol di Benali affossano gli ex

Foto: Ac Pisa 1921

Il Crotone ci mette tutto il coraggio e la forza fisica per rimediare una partita compromessa nel primo tempo. Tre reti che trovano in Benali, approdato a Pisa a gennaio, l’uomo della provvidenza: gol e assist, che gioca a tutto campo senza mai rallentare il passo. Ed è lucido quando deve inquadrare la porta. Peccato che non sia rimasto a Crotone. Il Pisa ha centrato la vittoria interna, che mancava dall’undici dicembre, con una prestazione superlativa, ma con qualche preoccupazione di troppo nella ripresa.





di Giuseppe Romano

Il Crotone, subisce senza scusanti, la perfetta organizzazione proposta da D’Angelo e con Puscas e Torregrossa, sfonda la difesa dei calabresi meritando di respirare aria di serie A, riconquistando il quarto posto.

Il Crotone perde l’occasione di riagganciare il Vicenza che perde con la Reggina (3-1) e avvicinarsi al Cosenza sconfitto dal Frosinone (1-0). Nei primi venti minuti del match, la formazione calabrese mostra grinta e spesso va in profondità, ma senza finalizzare le azioni portate entro l’area di Nicolas, ben protetto da Caracciolo, Leverbe e Berautto.

Marici ha avuto la prima occasione da rete, su un alleggerimento di Birindelli sul portiere, e successivamente nessuno arriva su un traversone di Marras, intercettato da Nicolas. A sbloccare il risultato è Alexandro Puscas (21’) che mette in rete la brillante idea di Benali.

Kargbo è l’uomo in più del Crotone, ma spesso viene placcato e messo a terra nei momenti di ripartenza, al 30’ l’arbitro mostra il cartellino giallo a Puscas. Il Pisa ha l’occasione di raddoppiare (29’) su un servizio di Benali che Puscas manda alle stelle.

La reazione del Crotone non manca ma non punge a sufficienza. La pressione dei centrocampisti pisani è micidiale e segna il gol del 2-0 dopo un veloce doppio scambio tra Torregrossa e Benali che segna la prima rete (37’) per il Pisa (all’andata ne aveva realizzate due con la maglia del Crotone).

Successivi cinque minuti il Nicolas interviene per tre volte, ma senza troppe preoccupazioni, mentre allo scadere del 45’ Torregrossa mette dentro la rete del 3-0, sfruttando un traversone di Beruatto che Festa non trattiene.

Nella ripresa scattano i primi cambi, mentre Torregrossa e Benali mancano due conclusioni a rete. È al 60’ che il Crotone trova il gol della speranza. Lo realizza Mogos su calcio di punizione dal limite, che Nicolas nemmeno vede. La pressione del Crotone impensierisce il Pisa, particolarmente dopo la rete di Cuomo (69’): sinistro a volo che sorprende tutta la difesa nerazzurra (3-2).

I cambi danno maggiore energia all’una e l’altra parte, col Crotone che crede di poter pareggiare l’incontro, col Pisa che soffre ma senza andare in affanno.

È all’84’ che il risultato potrebbe cambiare: in area di rigore il pallone scivola sul braccio di un difensore, ma l’arbitro non lo considera punibile. Restano vane le proteste dei calabresi. L’incontro si chiude con un cartellino giallo a Nedelcearu, dato con troppa generosità.

TABELLINO



Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo (dal 1'st Hermannsson), Beruatto; Siega (dal 35' st Tourè), Marin, Mastinu (dal 21'st Nagy); Benali (dal 28'st Gucher); Torregrossa (dal 21'st Lucca), Puscas. A disp. Livieri, Berra, Cohen, Masucci, De Vitis, De Marino, Marsura. Allenatore: D'Angelo.

Crotone (4-2-3-1): Festa; Calapai (dal 8'st Mogos), Golemic, Cuomo, Sala (dal 8'st Nedelcearu); Schirò (dall 8'st Mulattieri), Awua; Marras, Kone, Kargbo; Maric. A disp. Saro, Mondonico, Vulic, Mulattieri, Adekanye, Canestrelli, Schnegg, Giannotti, Borello, Cangiano. Allenatore: Modesto.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Peretti di Verona e Pagnotta di Nocera Inferiore. Quarto uomo: Kumara di Verona. Var: Paterna di Teramo. Assistente Var: Scatragli di Arezzo.

Marcatori: pt 21' Puscas, 37' Benali 45' Torregrossa; st 15' Mogos, 24' Cuomo

Note: angoli 4 a 2 per il Crotone. Ammoniti Kone, Puscas, Golemic, Nedelcearu e Hermannsson. Spettatori 3.623.

Possesso palla: 54,3% / 45,7% Per il Crotone. Falli subiti: 15 (Pi) – 18 (Cr).