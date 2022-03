Falsi contratti di lavoro per ottenere la disoccupazione: in 47 a processo

Avrebbero dichiarato una serie di falsi rapporti lavorativi, senza svolgere alcun ruolo o attività all'interno delle aziende, al solo fine di maturare il diritto alla disoccupazione.

È questa l'accusa della Procura di Catanzaro, che al termine di una articolata indagine avrebbe messo in luce come delle aziende individuali garantissero questo escamotage per perpretrare una truffa sistematica ai danni dell'Inps.

Proprio all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale sono stati denunciati oltre sessanta rapporti di lavoro ritenuti fittizi, per una spesa di oltre 422 mila euro in disoccupazioni non dovute.

Il Tribunale di Catanzaro, al termine delle formalità di rito, ha rinviato a giudizio 47 degli indagati, mentre ha disposto il non luogo a procedere per 14 di loro.