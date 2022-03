Fuscaldo, incendio lambisce benzinaio lungo la Statale 18

Un vasto incendio è divampato questa sera, per cause ancora in corso di accertamento, nel comune di Fuscaldo, precisamente lungo la Strada Statale 18 verso Paola. Le fiamme, a quanto si apprende, sarebbero apparse in più punti della vegetazione, e si starebbero propagando facilmente.

Immediata la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, allertati da numerosi automobilisti. Diversi i mezzi giunti sul posto per contenere l'avanzata del fuoco, non molto distante da una stazione di rifornimento carburante.