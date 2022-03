Palestre scolastiche, il Comune di Crotone presenta progetti per 5 milioni

"Presentati progetti per oltre cinque milioni di euro in risposta al bando Pnrr del Ministero dell’Istruzione che prevedeva finanziamenti per gli istituti scolastici". Lo comunica l’assessore con delega al Pnrr, Luca Bossi.

L’Ufficio di Piano coordinato dall’assessore ha candidato l’amministrazione con otto proposte progettuali che interessano numerosi istituti di competenza comunale. Interventi su palestre, mense scolastiche e asili finalizzati ad "una migliore fruizione da parte degli alunni di un luogo fondamentale per la loro crescita".

Tra gli interventi la realizzazione di una nuova palestra per l’istituto Anna Frank, la riqualificazione delle palestre degli istituti Vittorio Alfieri, Antonio Rosmini e Maria Grazia Cutuli, nuove mense scolastiche per gli istituti Alcmeone, Papanice e Anna Frank e la riqualificazione dell’asilo di via Iapigi per il quale l’amministrazione ha già in cantiere un ulteriore progetto di ampliamento.

"L’amministrazione Comunale si è fatta trovare pronta alla prima scadenza prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e un ringraziamento va alla squadra che ha lavorato per il rispetto delle tempistiche" dichiara in conclusione l’assessore. "Prossimo step, la presentazione di bandi Pnrr legati alla transizione ecologica".