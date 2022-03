Covid, rallenta il contagio: 1.566 nuovi casi ma ancora 6 decessi

Calano sensibilmente i casi di coronavirus in Calabria, dopo che nella giornata di ieri si era registrato un vero e proprio boom con oltre duemila contagi. La situazione odierna sembra tornare nel trend, con 1.566 nuovi casi a fronte di 2.249 guariti, ed una ulteriore riduzione di 7 posti letto negli ospedali. Stabile, purtroppo, è anche il numero dei decessi, oramai fisso a 6.



Oltre la metà dei casi si verifica in provincia di Reggio Calabria (+772), seguita da Cosenza (+538), Crotone (+159), Catanzaro (+53) e Vibo Valentia (+36), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+8). Processati 2 milioni e 304.965 tamponi (+10.057) da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 15,57%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 92.292 (+772), mentre i casi attivi sono 12.766. Di questi: 12.668 in isolamento, 90 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 78.895 i guariti e 631 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 47.743 (+538), mentre i casi attivi sono 12.932. Di questi, 12.832 sono in isolamento, 96 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 33.913 guariti ed 898 deceduti.

Nel crotonese i casi riscontrati salgono a 22.330 (+159) mentre gli attivi sono 3.236, di cui 3.209 in isolamento domiciliare e 27 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 18.910 i guariti e 184 i deceduti

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 28.814 (+53), mentre i casi attivi sono 4.378. Di questi, 4.319 in isolamento, 54 in reparto e 5 in rianimazione. Complessivamente, sono 24.208 i guariti e 228 decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 26.367 (+36) mentre gli attivi sono 12.624. Di questi: 12.615 si trovano in isolamento, 9 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 13.590 i guariti e 153 i deceduti