Spaccio, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale: un arresto a Rende

Un ventiduenne originario del Gambia è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza, al termine di una lunga indagine iniziata nel 2019 a suo carico. Il giovane infatti si sarebbe reso responsabile di un'attività di spaccio continuata nel tempo, ma anche di lesioni personali aggravate e di resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, l'attività investigativa svolta dai militari ha permesso di ricostruire le attività del giovane a partire dal gennaio del 2019 e fino al mese di dicembre del 2021. Le dichiarazioni rese da alcuni assuntori di sostanze stupefacenti hanno infatti permesso di scoprire un consolidato sistema di spaccio snodato tra Cosenza e Rende, gestito proprio dal giovane.

Numerosi gli episodi accertati durante appostamenti specifici, che hanno permesso di documentare la cessione di marijuana, hashish e cocaina. A seguito dell'indagine svolta sul campo, il gip del Tribunale di Cosenza ha ritenuto necessario applicare la misura di custodia cautelare in carcere, motivo per il quale il giovane è stato tratto in arresto.