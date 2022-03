Crotone, la Confcommercio presenta la Fondazione VentiVentuno

È stata presentata stamattina nella sede di Confcommercio Crotone la fondazione VentiVentuno. La fondazione, costituita ufficialmente lo scorso 15 febbraio, ha come socio fondatore proprio la Confcommercio.

Ad illustrare la finalità della stessa fondazione e le caratteristiche principali, il presidente: Salvatore Foti, il presidente di Confcommercio, Antonio Casillo ed il direttore generale dell'associazione Giovanni Ferrarelli.

Tra i soci fondatori due sindaci, Maria Grazia Vittimberga di Isola Capo Rizzuto e Sergio Bruno, di Strongoli; ad essi si aggiungono Natale Carvello, Antonio Grilletta, Lorenzo Labate, Salvatore Mazza, Marco Napoli, Salvatore Nusdeo, Viviana Sacco, Santo Vazzano e Angela Vitale.

Il consiglio di amministrazione, invece, è composto da Antonio Casillo, Antonio De Marco, Vincenzo Facente, Maria Riccio, Rosalinda Romano e Alberto Tiriolo.

Invece, il comitato tecnico scientifico vanta 10 persone: Massimo Cuomo, Teresa Gualtieri, Marilena Lacaria, Laura Manfredi, Antonella Manica, Giovanna Manna, Saverio Marafioti, Giuseppe Vittorio Racco, Paolo Ranieri e Teresa Sperlì.

Il presidente Casillo, nel suo intervento introduttivo ha detto che la fondazione sarà uno strumento operativo, per enti pubblici e privati, per affiancarli della programmazione e rendicontazione dei bandi per il Pnrr in arrivo. “La fondazione - ha detto tra le altre cose Casillo - si rivolge soprattutto agli operatori e agli enti, fornendo le risorse umane a nostra disposizione per intercettare risorse per il territorio, essenziali vista la crisi in atto”.

Foti, invece, ha sottolineato che attualmente si vive “un'economia di guerra”, con la crescita destinata a frenare ed a ritornare “ad un'economia di risparmio”. A suo dire, la fondazione si rivolge a tutti gli attori del territorio per fare squadra.

Infine, il direttore Ferrarelli ha sottolineato l'utilità della fondazione, soprattutto per l'economia crotonese, polverizzata e composta soprattutto da piccole aziende individuali, così come è emerso da un recente focus della stessa Confcommercio.

La fondazione - il cui logo è stato realizzato da Saverio Danese - avrà sede alla Confcommercio Crotone, ma le sue attività sono aperte anche all'area vasta che coinvolge anche Catanzaro e Vibo Valentia.