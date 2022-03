Semplificazione in agricoltura, prorogati i termini per il completamento dei progetti

"D’intesa con il presidente Occhiuto abbiamo deciso di agevolare il più possibile a livello amministrativo quelle aziende virtuose impegnate a portare a compimento progetti a investimento con l’ausilio delle risorse europee e che a causa della pandemia, rispetto ai tempi stabiliti dai regolamenti comunitari, sarebbero in ritardo e da sanzionare". Questo il contenuto di un comunicato diramato dall'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, nell'annunciare la proroga dei termini per il completamento dei progetti di investimento in agricoltura finanziati dal Psr.

"La pandemia ha causato una situazione di eccezionale difficoltà economica per il mondo agricolo" ha ricordato l'assessore. "Con questo atto amministrativo intendiamo sollecitare la chiusura dei progetti e impiegare diversamente i fondi non utilizzati". L'intento dunque è quello di "snellire e diluire nel tempo gli obblighi burocratici delle aziende agroalimentari e forestali e degli enti pubblici beneficiari delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale, in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19".