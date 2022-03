Crotone. Apre il cantiere della scuola per l’infanzia di via dei Iapigi

Consegnati i lavori per l’avvio del cantiere che prevede l’ampliamento della scuola dell’infanzia di via dei Iapigi a Crotone. A renderlo noto è l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

Si tratta della costruzione ex novo di un fabbricato, in aderenza all’esistente, della estensione di circa mq. 400. Al termine della attività saranno realizzate tre nuove aule e servizi igienici per gli alunni. Struttura, naturalmente dotata di un nuovo impianto elettrico, di riscaldamento e di impianti antincendio.

Prevista la sistemazione dell’area esterna con la realizzazione di parcheggi a servizio dei dipendenti della scuola e dei visitatori e la sistemazione a verde con la messa a dimora di piante.