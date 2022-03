Sanità. Voce ad insediamento tavolo interistituzionale: “penalizzato il nostro territorio”

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha preso parte ieri, presso la cittadella a Catanzaro, all’insediamento del tavolo interistituzionale sulla Sanità. All’incontro con il presidente Occhiuto oltre ai sindaci che rappresentavano i comitati delle diverse aziende sanitarie territoriali, era presente il presidente di Federsanità Anci Calabria Giuseppe Varacalli e il direttore generale del dipartimento Salute della Regione Jole Fantozzi.

“Un tavolo di confronto tra la Regione Calabria e i rappresentanti dei sindaci su un tema particolarmente delicato, in particolar modo nella nostra realtà.” Ha dichiarato il primo cittadino, che ha poi aggiunto: “Debbo dare atto al presidente Occhiuto, nella qualità di Commissario ad acta per la Sanità di aver voluto coinvolgerci come sindaci su un argomento fondamentale ed avviare un confronto sulle problematiche che attanagliano il settore e che riguardano da vicino i nostri concittadini. Così come è apprezzabile l’impegno dell’anci su questo come su altri settori. Un segnale di unità e di condivisione che supera sterili campanilismi.”

“Nello specifico – fa sapere Voce- ho avuto modo di evidenziare al presidente Occhiuto la necessità che ogni capoluogo di provincia abbia un ospedale hub. Strutture in grado di garantire una efficace assistenza specialistica.”

“La discrasia che si verifica a livello regionale certamente penalizza il nostro territorio”. Afferma il sindaco, che prosegue: “Assume dunque una importanza fondamentale la riorganizzazione della rete ospedaliera che tenga conto delle esigenze e della domanda di sanità che nasce dal territorio.”

“E’ stato un primo momento di confronto che giudico sicuramente positivo che apre nuovi scenari sul tema della sanità regionale e sulla necessità di garantire livelli essenziali di assistenza ai nostri cittadini”, conclude Voce.