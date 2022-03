Serata danzante bloccata nel reggino: sequestrata tensostruttura, denunciato ristoratore

I Carabinieri del Nas di Reggio Calabria hanno messo fine ad una serata danzante organizzata in un’attività di ristorazione di Pellaro dove, all’esterno del locale, era stata montata un’apposita tensostruttura di oltre 500 mq da adibire a discoteca.

I militari, intervenuti con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri del capoluogo reggino, al momento del controllo hanno riscontrato la presenza di oltre 200 avventori, tutti privi di mascherina protettiva e senza un adeguato distanziamento.

Il titolare dall’attività, inoltre, è risultato sprovvisto di titoli autorizzativi e licenza di PS per la discoteca, pertanto la tensostruttura e le attrezzature al suo interno sono state sottoposte a sequestro penale, e lo stesso titolare è deferito in stato di libertà per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Per le violazioni delle misure anti contagio covid sono state comminate sanzioni per 1200 euro.