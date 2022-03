Crotone. Clara Caroli è la neo dirigente del Comune

Clara Caroli e Vincenzo Voce

E’ entrata in servizio al Comune di Crotone la nuova dirigente Clara Caroli. Originaria di Parma, l’ingegnere Caroli è stata individuata a seguito di manifestazione di interesse rivolta agli idonei utilmente collocati in graduatorie di concorso a tempo indeterminato approvate da altri Enti appartenenti al comparto “Regioni e Autonomie Locali” indetto per assunzioni a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria dirigenti.

Clara Caroli ha una lunga esperienza professionale nei settori Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale, Ambiente.

E’ stata, tra l’altro, dirigente dell’Ufficio Provinciale per la Provincia di Piacenza del Magistrato per il Po, dirigente preposto alla direzione del settore Lavori Pubblici del Comune di Fidenza, responsabile Unità Progetti Europei e Gestione Qualità per l’Agenzia Interregionale AIPO di Parma, responsabile del settore servizi tecnici e program manager del Comune di S. Secondo Parmense

Con decreto sindacale è stata lei assegnata la funzione dirigenziale in ordine alla direzione del Settore 4° “Governo del territorio - Urbanistica” e ad interim del Settore 6 “Tutela dell’ambiente”.