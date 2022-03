Giocattoli pericolosi in vendita in negozi cinesi, sequestrati 300 prodotti

Oltre trecento prodotti carnevaleschi tra maschere, parrucche ed occhiali, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Reggio Calabria in quattro centri commerciali tra a Gioia Tauro e Rosarno gestiti da soggetti cinesi.

Gli articoli erano senza il marchio CE, senza indicazioni sulla sicurezza per i bambini e sul corretto utilizzo per evitare eventuali danni alla salute, così da impedire, per esempio, ferite, soffocamento o asfissia ai più piccoli. Gli stessi, inoltre, non riportavano dati che attestassero se fossero stati o meno utilizzati coloranti tossici nella loro produzione.

Inoltre, i militari hanno elevato sanzioni per 9 mila euro e le attività commerciali sono state anche segnalate alla Camera di Commercio di Reggio Calabria per le valutazioni di competenza.