Serie B. Pisa-Crotone, lotta salvezza. Modesto: colpe vanno divise tra mister, calciatori e dirigenti

La crisi del Crotone è inesorabile e la corsa per la salvezza continua ad avere brusche frenate. L’impegno dei calciatori non è più discutibile: si corre, si suda, ed emergono le qualità individuali, valide per il campionato cadetto. Ancora, però, vi sono ingranaggi non sincronizzati e basta poco per buttare alle ortiche un risultato difeso fino a pochi minuti dal termine, come avvenuto anche ad Ascoli. E, a 12 giornate dalla fine, si resta sempre bloccati alla griglia di partenza, senza una identità ben definita: troppi cambiamenti, poche idee, un “modulo” non metabolizzato e la pressione dei delusi. Dall’altra parte, un Pisa carico di energie, sorpresa del campionato, che in queste ultime giornate ha rallentato, scivolando al quarto posto, nonostante il potenziamento effettuato a gennaio. Due formazioni che si affronteranno con obiettivi diversi: la promozione diretta e la salvezza, almeno attraverso play off il Pisa e i play out il Crotone.





di Giuseppe Romano

Ancora non è andata giù la “pillola” per come è maturata la sconfitta ad Ascoli: all’unanimità, le responsabilità sono state attribuite all’allenatore, per come ha gestito le sostituzioni negli ultimi quindici minuti del match, col Crotone in vantaggio di una rete.

Mister Modesto respinge il pesante “carico” di colpe sulle quali è chiamato a rispondere, e “palleggia” la “palla” da una parte e dall’altro, nel complesso rossoblù: “Mi sento coinvolto come allenatore. Tante volte, però, le responsabilità vanno pure suddivise con i calciatori e i dirigenti. È così nel calcio.”

Certamente, la serenità non avvolge una squadra penultima in classifica (15 punti), a meno 8 da Cosenza e Alessandria (23), in zona play out, una differenza reti che fa sudare freddo e con un “macigno” da superare, il Pisa. La squadra guidata da D’Angelo è forte e con ricambi adatti all’esigenza di vincere il campionato, dove ha trovato spazio anche Benali, andato via da Crotone nei “movimenti” di gennaio, e la forza di Torregrossa e Puscas, innesti offensivi di peso.

L’organico del Crotone non era di meno da quello del Pisa, che ha perso la prima partita a Crotone, tantomeno in questa sfida: Modesto dispone di undici giocatori, arrivati a gennaio, con le caratteristiche indicate da lui.

Entrambe le squadre hanno registrato la metamorfosi di Mulattieri e Lucca: sei gol nelle prime partite di campionato, poi il nulla. Mulattieri è tra i pochi rimasti a difendere la maglia dei crotoniati, nell’operazione di bonifica portata a termine dal presidente Vrenna: undici giocatori in uscita.

Pisa – Crotone, due “grandezze” che hanno stravolto il progetto di agosto: i toscani, partiti per un campionato tranquillo, si trovano nel gruppo di testa; i calabresi in gara per risalire subito in A, si ritrovano in piena zona retrocessione e domenica ha bruciato tre punti sul campo dell’Ascoli.

Un trend negativo che dura dall’inizio del campionato, per la “formazione” del tecnico crotoniate, attanagliata da una idea di gioco infruttuosa, mentre si continua a dire che “non è il modulo che ti dà la vittoria o la sconfitta” e di credere ancora alla salvezza.

Le quote scommessa sono a favore del Pisa, quarta forza del campionato contro la penultima: Pisa: 1.80; Pareggio: 3.40; Crotone: 4.70.

I convocati di Francesco Modesto: 1 Festa, 3 Cuomo, 5 Golemic, 6 Mondonico, 7 Vulic, 9 Mulattieri, 10 Kone, 11 Adekanye, 14 Calopai, 16 Schnegg, 17 Marras, 19 Canetrelli, 21 Nicoletti, 22 Saro, 23 Giannotti, 24 Kargbo, 27 Nedelcearu, 28 Borello, 29 Sala, 32 Mogos, 44 Schirò, 70 Tarnaghi, 74 Cangiano, 86 Awua, 99 Maric. Squalificato: Estevez.

PROBABILI FORMAZIONI

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Nagy, Tourè, Cohen; Benali; Puscas, Torregrossa. All.: D’Angelo

Crotone (4-3-2-1): Festa; Cuomo, Golemic, Sala, Canestrelli; Vulic, Awua, Kargbo; Kone, Maric; Mulattieri. All.: Modesto.

ARBITRO



Pisa-Crotone, in programma mercoledì 2 marzo (ore 18.30) e valida per la 27° giornata del campionato Serie BKT, sarà diretta da Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Assistenti: Giorgio Peretti di Verona e Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore; IV Uomo: Sajmir Kumara di Verona; VAR: Daniele Paterna di Teramo; AVAR: Marco Scatragli di Arezzo

Cosso con il Pisa ha già diretto due gare in questo campionato, entrambe all’Arena: Pisa – Alessandria 2-0; Pisa – Frosinone il 1-3.

DOVE VEDERLA



Dove vedere il match in tv o in streaming: Dazn sia sull’app e sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’ app di Helbiz Live.