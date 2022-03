Corridoio umanitario dalla Libia, in 97 arrivano al centro di accoglienza Sant’Anna

Sono 97 i richiedenti asilo arrivati dalla Libia all’aeroporto di Fiumicino tramite corridoio umanitario.

Le persone evacuate, provenienti da Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen faranno l’isolamento fiduciario nel centro di accoglienza Sant’Anna per essere poi trasferiti presso nelle strutture del Sai (Struttura accoglienza e integrazione), già individuate dal Ministero dell’Interno e dislocate su tutto il territorio nazionale.

Le procedure di accoglienza dei migranti sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone, con l’ausilio della Croce Rossa Italiana che svolgerà, d’intesa con l’Asp la sorveglianza sanitaria dei richiedenti asilo durante il periodo di isolamento fiduciario che terminerà il prossimo 10 marzo.

Le procedure amministrative sono state svolte dall’Ufficio Immigrazione della locale Questura, mentre i servizi di ordine e sicurezza pubblica sono stati predisposti dall’Ufficio Servizi di Vigilanza presso il CARA della medesima Questura, anche mediante l’Esercito Italiano impiegato nell’Operazione Strade Sicure.

I richiedenti asilo, infatti, hanno usufruito dell’evacuazione umanitaria organizzata dai Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con Unhcr (Agenzia Onu per i Rifugiati) e Inmp (Istituto Nazionale per la Promozione della salute dei Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà).