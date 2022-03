Ucraina. A Cosenza l’iniziativa “In preghiera per la pace”

La diocesi di Cosenza-Bisignano e il comitato provinciale Unicef di Cosenza hanno organizzato l'iniziativa "In preghiera per la pace" per doman,i mercoledì 2 marzo, nella Cattedrale di Cosenza. L’inizio è previsto per le 17.45 e seguirà la Messa delle Ceneri. Presiederà le celebrazioni monsignor Francesco Nolè.

Insieme al Circolo della Stampa di Cosenza, saranno diverse le associazioni presenti per condividere un momento di riflessione sul dono della pace e sulla necessità di deporre le armi per il bene dell’umanità. Con l’occasione verranno brevemente illustrate le iniziative dell'Unicef in e per l'Ucraina, dove il Fondo per le Nazioni Unite dell’Onu è presente con operatori, volontari e medici per assicurare il trasporto d’acqua sicura, di medicine e kit per l’igiene nelle aree di conflitto, e per garantire il supporto e l’assistenza psicosociale ai bambini traumatizzati dalla costante insicurezza.