Incidenti lavoro, in Calabria cinque morti nei primi due mesi del 2022

Cinque morti sul lavoro in Calabria nei primi mesi del 2022. Lo rileva l'Osservatorio nazionale morti sul lavoro che ha sede a Bologna.

Tre dei cinque incidenti mortali sono avvenuti in provincia di Catanzaro; uno in quella di Cosenza e un altro in provincia di Reggio Calabria. Nessuna vittima, invece, nelle province di Vibo Valentia e Crotone. Mentre al 31 dicembre 2021, sono stati 34 i lavoratori che hanno perso la vita in tutta la regione.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio nazionale nello stesso periodo nel bel paese sono morte 193 persone.