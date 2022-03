Serie B. Reggina-Vicenza: gli amaranto cercano altri tre punti in casa

Foto: Reggina 1914

Non c'è sosta nel calendario della serie B e la Reggina, dopo l'importante vittoria casalinga contro il Pisa, ospiterà domani sera al "Granillo" il Vicenza, che nell'ultimo turno ha sconfitto di misura il Frosinone. Gli amaranto di Roberto Stellone vogliono vincere per incrementare il vantaggio sulle squadre che occupano la parte bassa della classifica e per tentare di riprendere la zona playoff, aiutati dal supporto della tifoseria reggina.

di G.S.M.

In casa amaranto, Stellone non avrà ancora Cionek, Stavropoulos, Lakicevic, Ejjaki, Lombardi e Cortinovis, mentre rientrerà Bellomo dopo il turno di squalifica. Da valutare le condizioni di Hetemaj, sostituito domenica per un problema muscolare. Per la partita di domani non sono previsti molti cambi nella formazione iniziale, gli unici ballottaggi sono in avanti, con Ménez e Montalto che dovrebbero essere confermati, ma Galabinov e Tumminello scalpitano per una maglia da titolare.

Piena emergenza in casa biancorossa, l'allenatore Brocchi non potrà contare su Boli, Lukaku, Meggiorini, Pasini e Ranocchia per infortunio oltre agli squalificati Bruscagnin e Diaw. Non sembra al meglio Teodorczyk, probabile convocazione per alcuni giovani del vivaio, come Djbril, Mancini, Sanson e Alessio.

Il tecnico amaranto Roberto Stellone, in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani guardando al percorso recente della squadra: "Queste partite sono state importanti per capire una serie di aspetti. Continueremo a fare cambi e ovviamente senza nessuna bocciatura, ma solo per fare rifiatare qualcuno. Ne cambierò sempre cinque e qualcuno ha veramente bisogno di recuperare, soprattutto chi non si è mai fermato. E' fondamentale guardare anche all'aspetto fisico in modo particolare in questo esatto momento della stagione, certo che se continuano così mi metteranno in grande difficoltà".

Stellone invita a non sottovalutare l'avversario e ricorda la possibilità della penalizzazione di due punti: "Non possiamo permetterci di sottovalutare il Vicenza, anche per i punti che ha conquistato di recente, non dobbiamo sbagliare l'approccio. Non è la stessa formazione dell'andata, si è rinforzata con elementi anche di categoria superiore. Giocano un buon calcio con elementi di gamba e,a prescindere dalle assenze, hanno ricambi validi. Da noi Cortinovis ha recuperato, mentre Denis ha qualche problemino ma vuole esserci tra i convocati. Grande professionista, anche se sta giocando poco, sarà presente ma non potrà giocare, peccato perché stavo pensando ad una sua utilizzazione in queste partite. Riavremo Bellomo dopo la squalifica. Dobbiamo puntare a raggiungere i punti per la salvezza, ho fatto così anche a Frosinone... Probabilmente ci toglieranno due punti, dovremo incontrare squadre molto forti, quindi guardiamo con attenzione alla salvezza, poi si vedrà".

Un pensiero rivolto al presidente e poi un accenno ai possibili titolari, sia in porta che negli altri ruoli: "Non ho sentito il presidente Gallo, ma so che sta bene. I portieri? Una partita a testa e anche se Turati ha fatto una grandissima partita, con il Vicenza partirà dall'inizio Micai. In difesa ci saranno dei cambi, anche Aya che ha fatto bene lascerà il posto a Loiacono. Crisetig a riposo? Potrebbe essere, vediamo".

Un ultimo pensiero di Stellone verso la tifoseria amaranto: 'Non possiamo costringere la gente a venire allo stadio, certamente le prestazioni di questa squadra meriterebbero più tifosi, ma quelli che stanno venendo ci stanno dando una grande mano di aiuto. Dovessero arrivarne altri sarà ovviamente meglio".

Sette precedenti ufficiali, di cui uno in serie A e 6 in B, tra Reggina e Vicenza al "Granillo", con un bilancio complessivo di cinque vittorie amaranto e due vittorie biancorosse. L'ultimo scontro risale all' 11 aprile 2021, con la vittoria amaranto per 3-0 grazie all'autorete di Valentini e ai gol di Edera e di Denis.

CONVOCATI

Arbitro dell'incontro Antonio Di Martino della sezione di Teramo, coadiuvato da Miele e Garzelli, quarto ufficiale Mucera. Alla VAR Fourneau e Prenna. Quattro precedenti di Di Martino con la Reggina, l'ultimo il 5 novembre 2021, Cosenza-Reggina 0-1 con gol di Montalto.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 18.30.