Covid, boom di casi in Calabria: in 24 ore 2.292 nuovi positivi

Raddoppio di casi Covid-19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore, a fronte dei 13.072 tamponi effettuati sono 2.292 le persone risultate positive al Sars-CoV-2, il doppio rispetto a ieri quando i casi sono stati 1.097 (LEGGI). Sono invece nove i decessi, tre nel Cosentino e nel Reggino, uno nel Catanzarese, Crotonese e Vibonese.

Così il bollettino di oggi registra 1.046 casi nel Reggino, 500 nel Cosentino, 274 nel Vibonese, 263 nel Crotonese e 203 nel Catanzarese.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 217.806, mentre i decessi totali per o con il coronavirus sono stati 2.100. I guariti di oggi sono 1.484, mentre il totale delle persone uscite dall’incubo del Covid-19 sono 168.853. Gli attuali positivi sono in tutto 46.853 (+799).

Diminuisce la pressione sulle strutture sanitarie calabresi. In reparto sono ricoverate 284 persone (-10), visto che nel Cosentino si registrano 9 dimissioni, mentre nel Crotonese e nel Vibonese sono tre. Nel Catanzarese sono invece stati ricoverati tre nuovi pazienti e due nel Reggino. In terapia intensiva si trovano invece 17 persone (-1). In isolamento domiciliare sono in 46.552 (+810).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino oggi i positivi sono 1.046, per un totale di 91.520. Attualmente i casi attivi sono 13.229, di cui 93 in reparto (+2); 8 in terapia intensiva (-1); 13.128 in isolamento domiciliare (+500). I casi chiusi sono 78.291, di cui 77.661 guariti (+542); 630 decessi (+3).

Nel Cosentino il computo totale di casi di Covid-19 sono stati: 47.205, mentre oggi i positivi sono 500. Attualmente i casi attivi sono 12.937, di cui 91 in reparto (-9); 6 in terapia intensiva (-1); 12.840 in isolamento domiciliare (+389). I casi chiusi sono 34.268, di cui 33.372 guariti (+118); 896 decessi (+3).

Nel Catanzarese oggi si sono ammalati in 203, da febbraio in 28.761. Attualmente i casi attivi sono 4.621, di cui 65 in reparto (+3); 3 in terapia intensiva (+1); 4.553 in isolamento domiciliare (-149). I casi chiusi sono 24.140, di cui 23.913 guariti (+347); 227 decessi (+1).

Nel Crotonese da inizio pandemia si sono ammalati in 22.171, oggi in 263. Attualmente i casi attivi sono 3.209, di cui 25 in reparto (-3); 0 in terapia intensiva; 3.184 in isolamento domiciliare (+44). I casi chiusi sono 18.962, di cui 18.778 guariti (+221); 184 decessi (+1).

Nel Vibonese il computo totale si attesta a quota 26.331, mentre oggi i positivi sono 274. Attualmente i casi attivi sono 12.634, di cui 9 in reparto (-3); 0 in terapia intensiva; 12.625 in isolamento domiciliare (+20). I casi chiusi sono 13.697, di cui 13.546 guariti (+256); 151 decessi (+1).

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano sei nuovi casi su un totale di 1.818. Gli attuali positivi sono 223 (+6), di cui uno in reparto; 0 in terapia intensiva; 222 (+6) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.583; i decessi 12.