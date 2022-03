In 200 a ballare senza mascherina in discoteca abusiva, scattano sequestro e multe

Ballavano in una discoteca improvvisata e senza mascherina. È quanto hanno scoperto a Pellaro i carabinieri del Nas che hanno sequestrato il locale abusivo.

I militari, con i colleghi del Comando provinciale, hanno appurato che il titolare di un ristorante aveva montato nell’area esterna una tensostruttura di oltre 500 metri quadri.

Nel corso del controllo sono stati così “pizzicati” più di 200 avventori, nessuno dei quali indossava la mascherina.

Inoltre, nella struttura non c’erano le indicazioni sulle misure da adottare, né tanto meno era stato assicurato un adeguato distanziamento.

Il titolare, che non aveva l’autorizzazione né la licenza per la discoteca, è stato denunciato per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, mentre la tensostruttura e le attrezzature sono state sequestrate.

A causa della mancanza di informazioni sulle misure di contenimento e per la presunta inadeguata gestione degli spazi è stata comminata una sanzione di 1.200 euro.