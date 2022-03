Cosenza, il centro per l’impiego forma i volontari del servizio civile

Come elaborare un curriculum vitae e affrontare un colloquio di lavoro, in che modo mettere in piedi un’attività autonoma, come usufruire delle politiche attive o cogliere le opportunità della mobilità transazionale. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante tre incontri online di orientamento al lavoro tenuti dal Centro per l’impiego di Cosenza e rivolti agli operatori volontari che stanno svolgendo attività di servizio civile nell’ambito del programma Generatività sociale del CSV Cosenza. Tra i punti trattati anche l’inserimento per le fasce deboli.

All’incontro parteciperà la vice presidente della Regione Calabria, con delega al Lavoro, Giuseppina Princi, per portare un saluto a tutti i ragazzi e per manifestare l’attenzione che la Regione ha nei confronti delle politiche per il lavoro. Interverrà anche il presidente del CSV Cosenza, Gianni Romeo. Gli interventi saranno curati dal responsabile del Centro per l'Impiego di Cosenza, Giovanni Cuconato e dai referenti delle aree relative ai diversi servizi: Serafino Perri, Salvatore Cauteruccio, Sonia Brindisi, Adriana Iaconetti, Aida Longo, Sonia Cesario e Francesca Ferrari.

Il Centro per l’impiego di Cosenza si occuperà, dunque, di fornire agli operatori volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine dei 12 mesi di servizio civile. Sono 250 in tutto i ragazzi e le ragazze tra i 18 e 28 anni che, in 26 comuni della provincia di Cosenza, stanno svolgendo, da maggio 2021, attività sociali in 61 enti di terzo settore. I ragazzi hanno anche seguito 300 ore di formazione generale e più di 3mila ore di formazione erogate dalle singole associazioni.

Gli esperti del Centro per l’impiego spiegheranno loro come si possono valutare le esperienze e le competenze maturate nel corso della vita formativa e lavorativa in contesti formali e informali come, ad esempio, nel servizio civile. La partnership tra CSV e Centro per l’impiego ha rappresentato un elemento di forza per il primo programma presentato dal Centro servizi come ente accreditato all’albo del servizio civile universale. Entrambe le realtà, infatti, puntano molto sul fatto che l’esperienza del servizio civile possa essere un’occasione di crescita umana e professionale per i giovani coinvolti e possa favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro.