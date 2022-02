Covid in Calabria, nel bollettino di oggi sei decessi e 1.613 nuovi casi

Sei decessi (quattro nel Cosentino 2 due nel Crotonese) e 1.613 nuovi positivi in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 11.708 tamponi. Aumento dei casi dunque rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 1.097, ma con meno tamponi (QUI).

Nel Reggino i casi sono 545, nel Vibonese 407, sono invece 332 nel Cosentino e 282 nel Crotonese, chiude Catanzaro con i suoi 42 positivi.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 215.514, mentre i decessi totali sono 2.091. I guariti di oggi sono 1.534, per un totale di 167.369 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 46.054 (+73).

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 294 pazienti (+15, 10 nel Reggino, quattro nel Crotonese e uno nel Catanzarese). In terapia intensiva sono invece ricoverate 18 persone (-1). In isolamento sono in 45.742 (+59).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino il bollettino registra 545 nuovi positivi, per un totale di 90.474. Attualmente i casi attivi sono 12.728, di cui 91 in reparto (+10); 9 in terapia intensiva; 12.628 in isolamento domiciliare (-367). I casi chiusi sono 77.746, di cui 77.119 guariti (+902); 627 decessi. Nel computo di oggi si registrano cinque casi del setting fuori regione.

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 46.705, mentre oggi in 332. Attualmente i casi attivi sono 12.558, di cui 100 in reparto; 7 in terapia intensiva; 12.451 in isolamento domiciliare (+302). I casi chiusi sono 34.147, di cui 33.254 guariti (+26); 893 decessi (+4).

Nel Catanzarese il computo totale è: 28.558, oggi invece i positivi sono 41. Attualmente i casi attivi sono 4.766, di cui 62 in reparto (+1); 2 in terapia intensiva; 4.702 in isolamento domiciliare (-200). I casi chiusi sono 23.792, di cui 23.566 guariti (+242); 226 decessi.

Nel Crotonese oggi si sono ammalati in 282, mentre da febbraio i positivi sono stati 21.908. Attualmente i casi attivi sono 3.168, di cui 28 in reparto (+4); 0 in terapia intensiva; 3.140 in isolamento domiciliare (-43). I casi chiusi sono 18.740, di cui 18.557 guariti (+319); 183 decessi (+2).

Nel Vibonese sono stati registrati 407 nuovi positivi, su un totale di 26.057. Attualmente i casi attivi sono 12.617, di cui 12 in reparto; 0 in terapia intensiva; 12.605 in isolamento domiciliare (+362). I casi chiusi sono 13.440, di cui 13.290 guariti (+45); 150 decessi.

Per quanto riguarda il setting fuori regione oggi si registrano 5 nuovi casi, su un totale di 1.812. Gli attuali positivi sono 217 (+5), di cui uno in reparto; 0 in terapia intensiva; 216 (+5) in isolamento domiciliare. I guariti sono 1.583; i decessi 12.