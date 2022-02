Provincia Cosenza, tre candidature per la carica di presidente

Tre candidature per la carica di presidente della Provincia di Cosenza. I termini sono scaduti questa mattina alle 12, quando negli uffici dell’ente sono arrivate le tre candidature: Rosaria Succurro, sindaca di San Giovanni in Fiore on 502 sottoscrizioni; Ferdinando Nociti, sindaco di Spezzano Albanese e presidente facente funzioni della Provincia con 447 sottoscrizioni; Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano con 297 sottoscrizioni.

L’elezione si terrà il 20 marzo.

I prossimi passaggi prevedono: l’esame di ammissibilità delle candidature da parte dell’ufficio elettorale, che sono ammesse ovvero ricusate con provvedimento del responsabile dell’ufficio stesso da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione; il sorteggio per il posizionamento nelle schede elettorali, effettuato il giorno stesso o il giorno successivo all’adozione dei provvedimenti di verifica; e la pubblicazione delle candidature sul sito istituzionale della Provincia, da effettuarsi entro l’ottavo giorno antecedente la votazione.