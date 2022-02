Crotone contro la guerra, manifestazione in piazza della Resistenza

Sit in anche a Crotone contro la guerra in Ucraina. La manifestazione si terrà domani, martedì 1 marzo alle 18 in piazza della Resistenza.

“L’azione militare russa in Ucraina riporta in Europa lo spettro della guerra e annichilisce i valori di pace e libertà sui quali è stata costruita l’Unione Europea. La situazione diventa giorno dopo giorno sempre più grave e per questo riteniamo necessario manifestare con forza e determinazione la nostra contrarietà ad ogni forma di violenza attraverso la predisposizione di un documento che lancia una mobilitazione contro la guerra e per la pace”.

“La costruzione della pace non può prescindere dal disarmo e dal rispetto delle norme internazionali, restituendo un ruolo centrale all’Onu e alle istituzioni internazionali la cui opera è legata al rispetto ed alla affermazione delle norme dell’ordinamento internazionale. Sono questi i temi su cui pretendiamo un impegno concreto da parte delle Istituzioni italiane ed europee. Sono queste le ragioni per cui scendere in piazza a manifestare, per costruire la pace internazionale, per rivendicare politiche di pace”, è scritto nel comunicato stampa.

L'appello è stato promosso da: Anpi, Mga, Arci, Cgil, Un’altra Calabria È Possibile, Csv Calabria Centro, Ass. Maslow, Ass. Nonostante Tutto Resistiamo, Ass. Gli Spalatori Di Nuvole, Ass. Il Barrio, Ass. Laicitalia, Ass. Terra E Libertà, Coop. Agorà Kroton, Pastorale Sociale E Del Lavoro Arcidiocesi Di Crotone - Santa Severina, Legacoop Kr, Ass. Gli Altri Siamo Noi, Volontari Di Strada, Pac, circolo Legambiente Nicá Scala Coeli , Cittadinanzattiva, Aido, Ass. Nikol Ferrari “La Vita In Un Dono”, Ass. Codici Calabria, Libera, Italia nostra, Flc Cgil, Fis/Fias rider nazionale, Ass. Adultirider, Us Acli, coop Family Center, Polo D’infanzia “Baby Kinder Park”, Coop. Sociale Kairos, Comunita’ Ucraina, Associazione Mankind, Libere Donne.

Aderiscono: Uil, Pd, Giovani democratici, Fidapa, ass. Mamme e bebè, ass. Equilibri, coop Kroton community, Soroptimist International Club Crotone, Coop. Baobab, Consulta provinciale degli studenti.