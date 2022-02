Nicotera. Officina illegale, titolare multato anche per abbandono di rifiuti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Non solo non aveva alcuna autorizzazione per fare lavori di riparazione e carrozzeria alle auto, ma aveva anche accatastato nei pressi dell’officina meccanica dei rifiuti metallici e plastici, olii e detriti di motore oltre che copertoni fuori uso.

Per questo motivo il titolare di un’officina di Nicotera Marina è stato multato e segnalato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

È successo nel corso di un controllo da parte dei carabinieri locali insieme ai colleghi della forestale di Spilinga e del personale del nucleo ispettorato del lavoro delò capoluogo napitino.

I militari hanno quindi sequestrato l’area, segnalato il titolare che dovrà inoltre pagare ora una multa da 11mila euro.

Il team è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, diretta dal Procuratore Camillo Falvo.