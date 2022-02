Casa in fiamme a Sellia Marina, distrutto anche un furgone

Non c’era nessuno nella casa interessata da un incendio in località Sena a Sellia Marina. Ieri sera squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia sono state impegnate a domare il rogo che si è sviluppato in un’abitazione su un unico livello. Le fiamme hanno inoltre raggiunto e distrutto un furgone parcheggiato a poca distanza.

I vigili hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’intera area. Sul posto sono inoltre arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire l’origine del rogo, sul quale al momento non è stata esclusa alcuna ipotesi.