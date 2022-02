A Castrovillari un carnevale a misura di bambini

Foto di Giuseppe Iazzolino

Una domenica riscaldata dal sole e soprattutto colorata dalle tante mascherine che si sono date appuntamento al Villaggio Scolastico di Castrovillari per la “Parata della Gioia” evento dedicato ai bambini ed inserito nel Carnevale 64 edizione.

Clown, giocolieri, artisti di strada, Re Carnevale, Organtino, la Quaresima e la Madrina del Carnevale, per rallegrare le festa in questa edizione che, la Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha definito della ripartenza.

Una ripartenza lenta ma gioiosa e s’è visto dall’affluenza anche se contingentata e sul volto dei bambini che, in questo periodo di pandemia hanno sofferto più di tutti. Quindi spazio all’allegria, alla gioia di stare insieme e di fare festa.

“E’ un momento importante per dare un po’ di felicità e di distrazione ai tanti bambini oggi presenti. Iniziamo da qui per proporre per il 2023, si spera, un grande evento come abbiamo sempre fatto”. Così il direttore artistico Gerardo Bonifati.

“La ritengo una scelta giusta quella di puntare sui bambin - ha sottolineato l’assessore al Turismo e spettacolo, Ernesto Bello - le ristrettezze economiche e il periodo storico non ci hanno consentito di continuare nel solco intrapreso negli anni passati.”

“Quest’anno si è organizzato esclusivamente per un unico scopo, far risvegliare nella Comunità, quella voglia repressa di svago, divertimento, spensieratezza, serenità che due anni di pandemia avevano compromesso; il risultato è stato quello inaspettato, partecipazione e bambini impazziti dalla gioia, il tutto nel rispetto delle norme DPCM e della sicurezza”. Ha concluso il presidente della Pro Loco, Eugenio Iannelli.

Ultimo appuntamento martedì 1 marzo con il falò di “Re carnevale” che si terrà, con inizio alle 17.30, presso il Castello Aragonese.