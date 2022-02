Ancora un incidente sulla 106: un morto e tre feriti a Corigliano-Rossano

Foto: Basta Vittime sulla Ss 106

Ancora un incidente mortale avvenuto lungo la Statale 106 dopo quello che era già costato la vita ad un'altra goivane vittima, un 27enne deceduto nel reggino (QUI).

Nella prima serata di oggi infatti si è verificato un violento scontro che ha coinvolto due suv, un Bmw e una Volkswagen Tiguan, nei pressi di Corigliano-Rossano, nel tratto della zona industriale.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, mentre il bilancio delle vittime è purtroppo chiaro: un morto e tre feriti, di cui uno trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni gravi.

Immediato l'intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco ed alle forze dell'ordine. I feriti sono stati soccorsi e trasferiti presso l'ospedale civile Nicola Giannettasio di Rossano.

La vittima è un 37enne del posto, Lorenzo Monaco, che viaggiava a bordo della Bmw, dalle cui lamiere sarebbe stato estratto ormai senza vita dai vigili del fuoco intervenuti sul posto; insieme a lui altre due persone rimaste ferite.

Sulla Volkswagen, invece, viaggiava una famiglia di Mirto Crosia, i cui componenti avrebbero riportato ferite lievi ma che comunque sono stati accompagnati in ospedale a Rossano.