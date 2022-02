Serie B. Reggina-Pisa 1-0: un lampo di Ménez regala vittoria e tre punti agli amaranto

(Foto: Reggina 1914)

Vittoria importantissima per gli uomini di Stellone, che battono di misura il Pisa con una gran giocata del fantasista Jeremy Ménez, al suo quarto centro stagionale. Tre punti d'oro, ottenuti contro un avversario temibile, che permettono agli amaranto di restare al dodicesimo posto e continuare a sognare la zona playoff.





di G.S.M.

Sette novità nella formazione iniziale amaranto, rispetto alla partita contro il Frosinone, in porta Turati, Aya e Giraudo in difesa, Folorunsho ed Hetemaj a centrocampo e in attacco la coppia Ménez-Montalto.

Ampio turnover anche nel Pisa, con ben sei cambi rispetto alla formazione che ha pareggiato contro il Parma, dall'inizio Berra, Beruatto, Tourè, Mastinu, Cohen e Masucci, mentre Torregrossa, Benali e il bomber Lucca partono dalla panchina.

Il calcio d'inizio, come in tutti gli altri campi di serie A e B, è stato posticipato di 5 minuti, in segno di solidarietà nei confronti dell'Ucraina. Il primo tempo si apre con la Reggina in avanti, Hetemaj crossa dalla sinistra per Montalto che, sbilanciato da Beruatto, manca il pallone di testa.

Al 6', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Hetemaj raccoglie dal vertice destro dell'area pisana, mette al centro per Folorunsho che devia in porta, ma Nicolas riesce a deviare la palla ancora in angolo.

Sul corner seguente, Montalto colpisce di testa, ma questa volta Nicolas blocca in maniera sicura. La Reggina continua a spingere, con un atteggiamento decisamente diverso rispetto alla partita contro il Frosinone e al 12' passa in vantaggio: clamoroso errore di Beruatto che consegna la palla a Ménez al limite della propria area, il francese mette a sedere un difensore pisano e batte Nicolas con un piatto preciso. Quarto gol stagionale per Ménez, alla sua decima presenza in questa stagione.

La Reggina non sembra soddisfatta del vantaggio e continua a spingere, al 17' è ancora Ménez a portare palla, il numero 7 serve sulla trequarti Di Chiara che tira debolmente, nessun problema per Nicolas.

Il Pisa si fa vedere al 20', con una punizione dalla destra, palla al centro per Puscas, chiuso da Amione. Un minuto dopo, è ancora Amione a chiudere su Puscas in angolo: sugli sviluppi, Berra calcia da fuori ma colpisce Puscas, che devia la palla fuori dallo specchio.

La Reggina riesce a mantenere il pallino del gioco e a trovare spazi per il tiro, al 23' ci prova Crisetig da fuori, Nicolas è attento e devia in angolo. Al 35' cross al centro dell'area pisana, Montalto anticipa tutti ma angola troppo e la palla finisce sul fondo.

Al 40' si rivede il Pisa, ottima girata di Masucci in area piccola, palla respinta in angolo.

Un minuto dopo, mischia in area amaranto, la risolve Beruatto che però calcia alto sopra la traversa, nell'occasione il Pisa ha protestato per un presunto contatto in area tra Puscas e Aya, per l'arbitro è tutto regolare.

Al 43' cross di Beruatto dalla sinistra verso Puscas che anticipa Amione ma manda alto. Dopo un minuto di recupero, il primo tempo si chiude con la Reggina meritatamente in vantaggio.

Nessun cambio nell'intervallo da parte delle due squadre, il secondo tempo inizia con la Reggina ancora in avanti, Ménez serve Montalto che tira dal limite, Nicolas blocca facilmente. Al 51' il Pisa ci prova con Masucci, il suo tiro viene bloccato da Turati senza problemi.

Al 53' gran palla di Ménez per Montalto che si presenta solo davanti a Nicolas, ma l'azione viene fermata per posizione di fuorigioco in partenza dell'attaccante amaranto.

D'Angelo corre ai ripari e al 55' sostituisce Masucci e Cohen con Torregrossa e Benali. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un corner, Beruatto calcia in porta, ma Montalto è sulla traiettoria e alza il pallone di testa.

Dal conseguente corner, Tourè gira di testa e colpisce la traversa. Al 59' Stellone manda in campo Galabinov per Montalto, mentre al 63' il Pisa sostituisce Tourè e Berra con Marin e Birindelli.

Tre minuti dopo, Birindelli crossa dalla sinistra per Torregrossa che riesce a deviare di testa in caduta, Turati esce e blocca. Al 68', tra gli applausi del pubblico amaranto, esce Ménez, al suo posto Bianchi. Stellone abbassa il baricentro della squadra, per cercare di conservare il risultato.

Al 74' D'Angelo manda in campo Lucca al posto di Caracciolo, aumentando la potenza dell'attacco alla ricerca del gol del pareggio. Tre minuti dopo è proprio Lucca a rendersi pericoloso, il numero 9 tira dalla distanza e impegna Turati che riesce a deviare e bloccare la palla in due tempi.

Il Pisa si riversa in avanti, mentre la Reggina tenta di respingere tutti gli attacchi. All'89' Torregrossa impegna severamente Turati, che blocca ancora in due tempi.

Al 91' la Reggina sostituisce Hetemaj con Tumminello e un minuto dopo il Pisa si divora il gol del pareggio, quando Puscas colpisce di testa praticamente a porta vuota, ma il pallone finisce incredibilmente a lato.

Il Pisa ha un'altra occasione per pareggiare, al 93' Mastinu calcia in porta,Turati compie un altro miracolo deviando il pallone sul fondo. Dopo 5 minuti di recupero, l'arbitro fischia la fine dell'incontro, la Reggina conquista un'altra vittoria, importantissima in chiave classifica e che conferma la bontà del percorso intrapreso sotto la guida di Roberto Stellone.

Anche questa volta gli amaranto hanno giocato con molte defezioni, ma la prestazione è stata molto convincente. Migliore in campo sicuramente Jeremy Ménez, che sembrava ai margini del progetto, ma ha dimostrato che ha ancora classe e colpi da campione.

In sala stampa, l'allenatore amaranto Roberto Stellone è visibilmente soddisfatto della prova dei suoi:

"Grandissima partita di tutta la squadra, tutti hanno fatto benissimo. Nel secondo tempo non siamo riusciti a salire e a portare palla, poi con un pò di bravura e un pò di fortuna siamo riusciti a portare un risultato pesante. Il Pisa meritava di pareggiare, ma ci abbiamo messo grande voglia e determinazione".

Il mister ha sottolineato la grande prova di alcuni giocatori:

"Bene Turati e Amione, ma anche Giraudo, Aya, Hetemaj, lo stesso Di Chiara. Galabinov sta stringendo i denti, non sta giocando con continuità e deve mettere minuti nelle gambe. Tutti hanno dato un grandissimo contributo per portare a casa i tre punti. Non è facile preparare una partita in soli tre giorni, poi con così tante assenze. Dall'inizio si è visto che avevamo altra determinazione rispetto a Frosinone".

Un pensiero al campionato e al percorso amaranto:

"Dobbiamo proseguire così, lavorare e migliorare. Il colpo di testa di Puscas sembrava andata in rete. In ogni caso bene così, possiamo goderci la vittoria".



TABELLINO

Reggina (3-5-2): Turati; Aya, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj (91' Tumminello), Folorunsho, Crisetig, Giraudo; Ménez (68' Bianchi), Montalto (59' Galabinov). A disposizione: Aglietti, Micai, Adjapong, Franco, Loiacono, Denis. Allenatore: Stellone

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Berra (63' Birindelli), Caracciolo (74' Lucca), Leverbe, Beruatto; Toure (63' Marin), Nagy, Mastinu; Cohen (55' Benali); Puscas, Masucci (55' Torregrossa). A disposizione: Livieri, Hermannsson, Siega, Gucher, De Vitis, De Marino, Marsura. Allenatore: D'Angelo

Ammoniti: Berra, Tourè, Lucca, Beruatto, Mastinu (P), Menez, Amione (R)