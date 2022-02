Covid, lieve calo dei contagi (+1.097) e dei ricoveri (-6), stabili i decessi

È stabile il trend dei contagi in Calabria: l'odierno bollettino infatti certifica un aumento di 1.097 casi a fronte di 1.220 guariti, mentre continuano a diminuire i ricoveri (-6) che scendono stabilmente sotto quota 300 in tutta la regione. Alto, invece, il numero delle vittime, con altri 6 decessi.



Oltre la metà dei casi si verifica in provincia di Reggio Calabria (+612), seguita da Cosenza (+330), Catanzaro (+111), Vibo Valentia (+29) e Crotone (+10), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+5). Processati 2 milioni e 270.128 tamponi (+7.539) da inizio pandemia, con un tasso di positività che risale però al 14,55%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 89.929 (+612), mentre i casi attivi sono 13.085. Di questi: 12.995 in isolamento, 81 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, sono 76.217 i guariti e 627 i decessi.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 46.373 (+330), mentre i casi attivi sono 12.256. Di questi, 12.149 sono in isolamento, 100 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 33.228 guariti ed 889 deceduti.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 28.516 (+111), mentre i casi attivi sono 4.966. Di questi, 4.902 in isolamento, 61 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 23.324 i guariti e 226 decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 25.650 (+29) mentre gli attivi sono 12.255. Di questi: 12.243 si trovano in isolamento, 12 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 13.245 i guariti e 150 i deceduti.

Nel crotonese infine i casi riscontrati salgono a 21.626 (+10) mentre gli attivi sono 3.207, di cui 3.183 in isolamento domiciliare e 24 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 18.238 i guariti e 181 i deceduti