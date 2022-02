Roccella Summer Festival: al Teatro al Castello arriva Marracash

Dopo l’annuncio del concerto che Achille Lauro terrà il prossimo 5 agosto al Teatro al Castello, per la sua seconda edizione il Roccella Summer Festival, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc) annuncia un nuovo appuntamento, quello con Marracash in programma l’11 agosto.

Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, infatti, il 12 luglio parte finalmente uno dei tour più attesi degli ultimi anni: Marracash è pronto a portare live sui palchi indoor e outdoor più importanti di tutta Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “Persona” e “Noi, loro gli altri”.

Si chiama “Persone tour”, quello organizzato da Friends & Partners che conta 17 appuntamenti nei palasport italiani – le date indoor precedentemente previste in primavera arriveranno da settembre -, con ben 5 Forum già annunciati nella sua Milano (4 sono sold out) e una nuova data in arrivo oggi, un grande concerto nella maestosa Arena di Verona e, sempre da oggi, l’annuncio di un nuovo e terzo live al Palazzo dello Sport di Roma e 13 date outdoor nelle più grandi rassegne estive, tra cui appunto il Roccella Summer Festival.

Il ritorno live in grande stile di Marracash è ormai alle porte e, a conferma della fremente attesa dei fan, sono già 11 gli appuntamenti sold out.

Con l’arrivo di un tour atomico e due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche, Marracash continua a confermarsi non solo come il King del Rap, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.

I biglietti per il concerto di Marracash al Roccella Summer Festival, possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria, Etes